Bassetti: "Se cade il Governo cambia anche il comitato tecnico scientifico"

13 gennaio 2021 a

Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino, lo dice con il sorriso tra le labbra ma sino a un certo punto: la crisi e l'eventuale caduta del Governo porterebbe "una buona notizia, la caduta del comitato tecnico scientifico".

Record di morti nel mondo dall'inizio della pandemia: 17.187 vittime nelle ultime 24 ore

L'infettivologo continua: "In questi mesi tutti noi abbiamo aggiunto o tolto collaboratori, sono cambiate numerose posizioni ma non quelle del comitato tecnico scientifico". "Lo dico perché è un dato di fatto, non per un mio interesse a ricoprire un incarico all'interno di quella struttura" prova a sgombrare il campo dagli equivoci Bassetti pungolato dal conduttore Milo Infante.

