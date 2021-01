Covid, Speranza: "Opzionate altre dosi di vaccino: in totale saranno 250 milioni"

13 gennaio 2021 a

a

a

"Abbiamo siglato opzioni per 250 milioni di dosi di vaccini" ovvero "quasi il doppio delle fiale necessarie per vaccinare gli italiani". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle misure anti Covid.

Crisi di Governo a un passo: oggi la resa dei conti. Nella notte il via libera al Recovery plan, Italia Viva astenuta

Per il primo trimestre dell’anno la fornitura di vaccini all’Italia è di 470 mila dosi a settimana da Pfizer e un milione in totale da Moderna, inoltre l’Ema può procedere all’autorizzazione di AstraZeneca entro il 29 gennaio e nel primo trimestre è atteso l’ok del vaccino di Johnson&Johnson: sono le cifre sui vaccini attualmente disponibili per l’Italia fornite dal ministro della Salute alla Camera. "A ieri abbiamo somministrato circa 800mila dosi di vaccino. Un buon risultato. Attualmente siamo la nazione d’Europa che ha somministrato il maggior numero di vaccinazioni" ha ricordato Speranza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.