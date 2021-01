Covid, Crisanti: "Le zone gialle non funzionano. Se arriverà la terza ondata lo capiremo tra poco"

07 gennaio 2021 a

Se è iniziata la terza ondata "lo sapremo tra una settimana o due". Così a Buongiorno, su Sky Tg24 Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova. "In questo momento i dati che abbiamo sono tutti falsati dal numero di tamponi fatti, che in queste settimane hanno avuto un andamento particolare a causa delle festività. Per capire quello che è successo durante le vacanze dovremo aspettare sette o otto giorni".

Sull'Italia a fasce: "Le zone rosse funzionano, mentre le zone gialle funzionano meno bene". Mentre sul rientro a scuola è categorico: "Si riaprono al buio. Credo sia inaccettabile che dopo quattro mesi dall’implementazione delle misure di contenimento ancora non abbiamo dei dati per capire se hanno funzionato o meno" ha concluso.

