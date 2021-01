Covid, 14.245 nuovi casi su 103mila tamponi. Altri 347 morti, tasso di positività al 13,8%

03 gennaio 2021 a

Altri 14.245 nuovi casi di Covid sono stati registrati in Italia secondo il bollettino di oggi, domenica 3 dicembre 2021, trasmesso dal ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 103mila e, dopo la recente impennata, il tasso di positività si attesta al 13,8%. Ci sono anche 347 morti, con il bilancio delle vittime da inizio pandemia che supera la soglia delle 75mila vittime toccando quota 75.332. I dati di ieri vedevano 11.831 nuovi casi su 67.174 tamponi e 364 vittime. I pazienti entrati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono stati 154; mentre sono 2.583 i ricoverati in totale. Il totale dei guariti si attesta a quota 1.503.900.

