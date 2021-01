Covid, 11.831 nuovi casi con 67.174 tamponi: tasso di positività al 17,6%. Sono 364 i morti

02 gennaio 2021 a

a

a

Oggi, 2 gennaio 2021, sono 11.831 i nuovi casi di Covid registrati in Italia secondo il bollettino emesso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 17,6%. I morti sono invece 364 (ieri 462, con 22.211 contagi su 157.524 tamponi. Netto calo dei guariti nelle ultime 24 ore con 9.166 guariti-dimessi per un totale di 1.489.154: ieri l’incremento era stato di 16.877. Attualmente i positivi sono 577.062, 551.545 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 22.948, di cui 2.569 in terapia intensiva. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (3.165), seguita da Emilia Romagna (2.035), Lombardia (1.402), Lazio (1.275)

