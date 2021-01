Covid, seconda ondata sei volte superiore alla prima per numero di contagi. In aumento i morti

02 gennaio 2021 a

La seconda ondata di Covid è sei volte superiore alla prima per numero di casi e i morti sono già 36mila, rispetto ai 29mila del periodo fino al 4 maggio. Sono dati che emergono dal rapporto dell'Alta scuola di economia e management dell'Università Cattolica. Il direttore Americo Cichetti, spiega che "l'unica vera buona notizia che abbiamo oggi a conclusione dell'anno pandemico, è l'avvio della campagna di vaccinazione di massa. La seconda ondata è per ora di gran lunga peggiore della prima. Nella prima il picco dei deceduti è stato raggiunto più rapidamente (alla quinta settimana) con una discesa lenta ma costante dovuta alla progressiva efficacia delle restrizioni". Nella seconda invece il picco massimo "si è raggiunto alla nona settimana e sembra stabilizzarsi. La discesa della curva non è evidente come ci saremmo aspettati. Le diverse strategie di contenimento adottate, più blande e forse tardive nella seconda ondata, hanno portato a effetti più significativi sulla mortalità".

