Annalisa Chirico, la proposta: "Non solo morti e contagi, nel bollettino anche il numero di vaccinati"

"Oltre al bollettino quotidiano di morti e contagiati, il governo, con il super commissario Arcuri, dovrebbe notificare ogni giorno il numero dei vaccinati e comunicare a ogni cittadino, come in altri paesi, quando e dove potrà vaccinarsi. Rendeteci partecipi, per davvero" è il tweet della giornalista Annalisa Chirico.

Vaccino anti Covid, il suggerimento di Palù (Aifa): "Da fiala Pfizer fare più dosi per accelerare"

Un suggerimento al Governo e ad Arcuri, una dritta comunicativa che potrebbe frenare l'effetto terrore ormai costantemente presente in questa era Coronavirus. Il tweet è stato accolto con positività dal mondo social e in pochi minuti sta diventando virale: probabilmente gran parte degli italiani desiderano essere informati costantemente su quanti vaccinati ci saranno nel Paese.

