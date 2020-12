Covid, 8.585 nuovi casi ma poco più di 68mila tamponi e 445 morti

28 dicembre 2020 a

a

a

Sono 8.585 i nuovi casi di Covid in Italia su 68.681 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I morti sono 445. Questo quanto emerge dal bollettino diramato dal ministero della Salute. Dati simili a quelli di domenica (8.913 contagi su 59.879 tamponi, con 305 morti) ma con una impennata di nuove vittime. Il rapporto positivi-tamponi scende da 14,88 (ieri) a 12,49 (oggi).

Vaccino, parte il secondo carico per l'Italia: altre 450mila dosi. Pfizer garantisce: tempi rispettati

In totale le persone decedute sono 72.370. In leggero calo le terapie intensive 2.565 in tutto (oggi -15), mentre per il secondo giorno di fila aumentano i ricoveri ordinari, 361 in più (ieri 259), per un totale di 23.932. Il Veneto è la regione con più positivi (2.782) seguita da Lazio (966) ed Emilia Romagna (750). Sono 14.675 i dimessi/guariti nelle ultime 24 ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.