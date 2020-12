Covid, Fabrizio Pregliasco: "Serve una nuova stretta". Cosa dice la curva dei contagi

23 dicembre 2020 a

a

a

Joe Biden si è vaccinato in diretta tv e ha scatenato le polemiche del fronte dei complottisti. "Non c'è nulla da temere" ha detto il neo presidente degli Stati Uniti sfidando il fronte dei no vax e no mask. In Italia aumenta il timore per la nuova variante inglese del Covid. Ci sono 44 mila persona da tamponare provenienti dalla Gran Bretagna negli ultimi giorni per cercare eventuali infetti da tracciarli ed isolare. C’e il rischio di un nuovo lockdown totale in Italia tra gennaio e febbraio? Meglio che a parlare sia la scienza. Secondo il pensiero del virologo Fabrizio Pregliasco, intervistato da liberoquotidiano.it, servirebbe "una nuova stretta": clicca su questo link per l'intervista completa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.