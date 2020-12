Covid, 13.318 nuovi casi su 166.205 tamponi e 628 morti. Cala l'indice di positività

22 dicembre 2020 a

a

a

Altri 13.318 nuovi casi di Covid su 166.205 tamponi e 628 morti (69.842 in totale): è il bollettino del 22 dicembre 2020 divulgato dal ministero della Salute per quanto riguarda le ultime 24 ore. Scende l'indice di positività: 8% (ieri era l'12,3%).

Covid, la rabbia degli italiani bloccati nel Regno Unito: "Siamo stati dimenticati"

Sono 44 in meno i posti letto occupati nelle terapie intensive (2.687 in totale), 197 in meno i ricoveri nei reparti Covid. Sono 20.315 i guariti nelle ultime 24 ore, il totale dei guariti sale a 1.301.573 da inizio pandemia. Le regioni più colpite sono il Veneto (3.082), la Lombardia (2.278), il Lazio (1.288).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.