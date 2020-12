Covid, altri 16.308 casi e 553 morti nelle ultime 24 ore in Italia: scendono ricoveri e terapie intensive. Il bollettino di sabato 19 dicembre

19 dicembre 2020 a

Oggi in Italia ci sono 16.308 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 176.185 tamponi processati. Risulta ancora alto il numero dei decessi: 553 in un solo giorno. Il tasso di positività è del 9,2%, in flessione rispetto al 10% di venerdì (-0,8%), quando i positivi erano stati 17.992. Continuano a scendere i ricoveri (-405) e le terapie intensive (-35).

Sono 23.384 i dimessi e i guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore, stando ai dati del ministero della Salute. In totale ammontano a 1.249.470.

Tra le Regioni con il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore ci sono Veneto (3.834), Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410), Puglia (1.382), Friuli Venezia Giulia (974), Campania (949).

Nelle ultime 24 ore sono entrate in terapia intensiva 160 le persone, ma in termini relativi calano di 35 unità i ricoverati in terapia intensiva, che attualmente in Italia sono 2.784, e cala di 440 il numero complessivo di persone ricoverate, che sono 28.148.

