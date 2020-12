Covid, 17.992 nuovi casi e 674 morti. Tasso di positività al 10%

18 dicembre 2020 a

a

a

Resta alta l'allerta Covid in Italia: il bollettino emesso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute racconta di 17.992 nuovi casi (-244 rispetto a ieri) a fronte di 179.800 tamponi (-6.520). I morti registrati sono 674 (-9).

Decreto di Natale, zona rossa festivi e prefestivi e arancione gli altri. Spostamenti tra piccoli comuni ok, limitazioni in auto

I dimessi/guariti odierni sono 22.272, per un totale di 1.226.086 dall'inizio dell'epidemia. Scende ancora, a 2.819, il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, 36 in meno da ieri. In calo il totale dei ricoverati con sintomi che si attesta a quota 25.769. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Veneto (+4.211), Lombardia (+2.744) ed Emilia-Romagna (+1.745). Il rapporto positivi tamponi risale al 10% (ieri era al 9,8%).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.