Bruno Vespa contro Amadeus che sfora: "Il programma che ci ha preceduto doveva essere di importanza eccezionale"

Sanremo Giovani gli dà la linea all'una e Bruno Vespa si arrabbia. Il giornalista ha preso la linea con Porta a Porta'e giù col sarcasmo: "il programma che ci ha preceduto doveva essere di importanza eccezionale per farci andare in onda a quest’ora.", ha detto scocciato il conduttore che normalmente registra il programma nel pomeriggio.

Si era dunque arrabbiato già prima della messa in onda di ’Sanremo Giovani' sapendo che sarebbe durato moltissimo. Amadeus, prima di chiudere il programma, che era in onda in diretta e conteneva oltre alla finale di Sanremo Giovani l’atteso annuncio dei 26 Big in gara a Sanremo 2021, si era scusato con Vespa per l’orario.

