Covid, 9.750 dosi di vaccino in Italia il 26 dicembre: arriveranno in tutte le regioni

18 dicembre 2020 a

a

a

Vaccini, si stringe. Arriveranno il 26 dicembre in Italia le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer. È quanto ha fatto sapere, secondo quanto si apprende, il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri durante la riunione in corso tra governo e regioni. Le dosi arriveranno all’ospedale Spallanzani di Roma e da lì saranno poi inviate in tutte le regioni in modo da poter far partire le vaccinazione, in maniera simbolica, in tutta Italia nel giorno del Vaccine day europeo, ovvero il 27 dicembre.

Intanto è stato completato con circa 45.000 partecipanti l’arruolamento per la fase finale del trial sul candidato vaccino sperimentale di Janssen - azienda del gruppo Johnson & Johnson - contro Covid-19. Lo studio registrativo su larga scala di Fase 3 (Ensemble) coinvolge diversi Paesi. Data l’alta incidenza di Covid-19 nella popolazione generale, questo numero di partecipanti produrrà i dati necessari per valutare l’efficacia e la sicurezza del candidato vaccino, spiega l’azienda,

Se i dati confermeranno che il vaccino è sicuro ed efficace, l’azienda prevede di presentare la richiesta di autorizzazione all’uso d’emergenza alla Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti nel mese di febbraio. Saranno presentate in parallelo altre richieste di autorizzazione agli enti regolatori sanitari in tutto il mondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.