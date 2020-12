Covid, Locatelli: "Si può partire con la vaccinazione prima di Natale"

18 dicembre 2020 a

a

a

Accelerazione sui vaccini. E' questione di giorni. Pochissimi. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Franco Locatelli, in una intervista rilasciata a "La Stampa", afferma che "il vaccino sarà per gli italiani il più atteso regalo di Natale". Dopo 48, massimo 72 ore dall`approvazione dell`Ema di quello Pfizer, prevista per il 23 dicembre, vi sarà infatti l`approvazione della nostra agenzia regolatoria nazionale, Aifa": "

Locatelli ha quindi detto che "potremo iniziare prima del nuovo anno la campagna di vaccinazione". La dichiarazione arriva dopo una giornata nella quale in Italia si stanno predisponendo i dettagli per la campagna di vaccinazione che inizialmente sarà simbolica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.