Cannavacciuolo dimagrito: "Nessuna dieta, prima mangiavo troppo". Lo chef ora pesa 126 chili

Antonino Cannavacciuolo apparirà al pubblico di MasterChef 10 notevolmente dimagrito: 126 chili, 20 in meno rispetto all'edizione precedente. Con l'obiettivo di rimettersi a dieta dopo il cooking show considerato che ne aveva perso 30.

"Come smetto le riprese di Masterchef mi rimetto a dieta" promette durante un'intervista al Corriere della Sera. "Mi rimetto anche a correre, cinque giorni alla settimana, di mattina presto. Sto molto meglio" spiega lo chef che non ha seguito nessuna dieta particolare "ho ridotto ho ridotto in modo drastico le quantità. Prima mangiavo veramente troppo, ora sto semplicemente tornando umano". "Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Non seguo una dieta. Sto solo un po' attento, non mi sono tolto niente. La bilancia non deve più salire, deve solo scendere" aveva invece raccontato a Oggi.

