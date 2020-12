Covid, altri 680 morti in Italia e 17.572 contagi nelle ultime 24 ore. In Veneto la situazione più pesante

16 dicembre 2020 a

Covid, il bollettino di oggi mercoledì 16 dicembre. Sono 17.572 i contagi da coronavirus resi noti nel tardo pomeriggio in Italia secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 680 morti che portano il totale a 66.537 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 199.489 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.926 (-77).

Per quanto riguarda le regioni più colpite dalla pandemia, si registrano secondo il bollettino che è stato diffuso oggi 3.817 nuovi contagi in Veneto dove la situazione si fa pesante, 2.994 in Lombardia e 1.388 in Puglia.

