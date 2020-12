Covid, Oms: "Mascherine in casa a Natale", la raccomandazione per le feste

16 dicembre 2020 a

Natale con la mascherina. Anche in casa. L’Oms Europa ha raccomandato infatti l’utilizzo delle mascherine nelle riunioni di Natale per limitare la diffusione del Covid-19.

Le riunioni al chiuso, anche quelle più piccole, "possono essere particolarmente rischiose", spiega l’Oms che consiglia di tenerle all’aperto quando possibile. "I partecipanti dovrebbero indossare mascherine e mantenere il distanziamento", sottolinea l’agenzia Onu. Queste misure viene ammesso in maniera molto diretta che "possono sembrare scomode quando si è intorno ad amici e familiari" ma se rispettate contribuiscono "in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e salvi". Un Natale davvero diverso per tutto il mondo è alle porte.

