Covid, 491 morti e 12.030 nuovi casi con 103mila tamponi. In calo le terapie intensive

Nelle ultime 24 ore in Italia il ministero della Salute ha dichiarato 491 morti per Covid (superata la soglia delle 65mila vittime dall'inizio della pandemia). I nuovi casi sono 12.030 con 103.584 tamponi, un dato quest'ultimo in netto calo rispetto a ieri quando ne sono stati effettuati 152.697.

Italia verso il lockdown di Natale. Misure ancora più rigide. Gli esperti invocano restrizioni maggiori

Il rapporto positivi/tamponi rimane stabile all'11,6% (ieri 11,7). Prosegue il lento calo delle terapie intensive, altre 63 in meno (ieri -41), che scendono a 3.095 complessive, mentre dopo diversi giorni tornano a salire di poco i ricoveri ordinari, +30 (ieri -333), 27.765 in tutto. I dimessi/guariti odierni sono 22.456, per un totale di 1.115.617 dall’inizio dell’epidemia.

