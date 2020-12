Covid, 12.756 nuovi casi con 118.475 tamponi. I morti sono 499. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva

09 dicembre 2020 a

I nuovi casi di positività al Covid in Italia - oggi mercoledì 9 dicembre 2020 - sono 12.756 (-2.086) nelle ultime ventiquattro ore. Su 118.475 tamponi (oltre 30mila in meno). Lo certifica il Ministero della Salute con il bollettino odierno. I morti registrati sono 499 (-135). Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri.

Umbria, ok ai tamponi agli asintomatici se vivono con persone fragili

Scende ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 3.320, 25 in meno da ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi scende a 29.653 unità. Le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.427), la Campania (1.361) e il Lazio (1.297).

