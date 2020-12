Covid, Pregliasco: "Terza ondata quasi certa, dipenderà tutto da noi"

09 dicembre 2020 a

"La terza ondata è un rischio quasi certo. Dipenderà da noi. Perché questo virus continua nella sua azione, cerca tutti i soggetti suscettibili, lui vuole diffondersi alla grande" è il monito lanciato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, oggi ad Agorà su Rai3.

“Dobbiamo vedere il numero dei morti in relazione alla riduzione dei casi: andranno a diminuire. Il problema è se ci sarà una terza ondata: dipende da noi. Il virus cerca i soggetti deboli per diffondersi, e quindi noi dobbiamo continuare il contenimento”.@preglias #agorarai pic.twitter.com/sKcjrle2u4 — Agorà (@agorarai) December 9, 2020

Il coronavirus Sars-CoV-2 è "sostanzialmente ancora uguale a quello del primo momento e noi dobbiamo ad oggi continuare in questa opera di contenimento. Questa è una maratona, non uno sprint" continua. E ancora: "Qualche momento per prendere fiato ci vuole. Questo possiamo farlo e il Dpcm ce lo consente anche, ma non dobbiamo sfruttarlo fino in fondo perché di fatto dovremo andare sotto i 10mila casi. Sarei veramente felice se fossero almeno 5-10 mila per poter prevedere di nuovo il tracciamento e l’individuazione di quei focolai che ora si perdono" ha concluso Pregliasco.

