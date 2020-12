Covid, Crisanti: "Record di morti in Italia, arriverà la terza ondata"

08 dicembre 2020 a

"La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci attende un inverno preoccupante. L’Italia alla fine della prossima settimana sarà il paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi. Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va sfruttato per ridurre i contagi" dice il medico e divulgatore scientifico Andrea Crisanti a L'Aria che Tira su La7.

Vaccino, ecco il piano. A chi verrà somministrato per primo e quando. Indagine sierologica e sicurezza

"Il calo dei positivi? Ieri è legato al numero dei tamponi eseguiti. Se avessimo fatto il consueto numero, ieri avremmo avuto 28mila nuovi casi. In Lombardia, che è stata zona rossa, la situazione migliore. In Veneto, zona gialla, i casi aumentano", afferma. "Per un effetto paradosso, una regione preparata dal punto di vista sanitario adotta misure più blande e consente la maggiore circolazione del virus. Alla fine di questa esperienza, gli indicatori di queste zone andrebbero ripensati. L’obiettivo è mantenere l’attività economica o tutelare la salute? Bisogna trovare il giusto compromesso", dice ancora. "Dopo l’estate avevamo in mano una situazione gestibile e ce la siamo lasciati sfuggire. I casi residui potevano essere gestiti" conclude.

