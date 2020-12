Covid, 13.720 nuovi casi e 528 morti. Calano le terapie intensive, salgono i guariti

07 dicembre 2020 a

Il bollettino reso noto dal Ministro della Salute, oggi lunedì 7 dicembre, parla di 13.720 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore. Sono 111.217 i tamponi effettuati. Le vittime sono 528. Ieri i casi erano stati 18.887 con 163.550 tamponi, mentre le vittime 564. Il tasso positività sale ancora: 12,3% (+0,8%). Calano ancora le terapie intensive, 72 in meno (ieri -63) con 144 nuovi ingressi, per un totale di 3.382 totali. Per il secondo giorno consecutivo salgono invece i ricoveri ordinari, +133 (ieri +233), 30.524 in tutto. I guariti sono 19.638 (+2.452), mentre il numero degli attualmente positivi scende di 6.487 unità per un totale di 748.819. Di questi, 714.913 sono in isolamento domiciliare. La regione con più casi è il Veneto, che rimane in crescita (+2.550), seguita da Emilia - Romagna (+1.891) e Lombardia (+1.562), Lazio (+1.372) e Campania (1.060). I casi totali salgono a 1.742.557.

