Covid, 26.323 nuovi casi e 686 morti. In calo i ricoverati in terapia intensiva

28 novembre 2020 a

a

a

Il bollettino del ministero della Salute, oggi sabato 28 novembre, registra 26.323 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia per un totale di 1.546.532. I morti sono 686 (ieri erano 827, 54.363 dall'inizio della pandemia). Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 225.940 tamponi.

Tredicesime più povere: tre miliardi in meno. La situazione nelle regioni

Sono 20 in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva con Coronavirus in Italia, così il totale dei pazienti in rianimazione scende a 3.762. Scende anche il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri, che sono 385 in meno di ieri. I guariti sono 24.214 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 720.861. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con il Covid sono in carico al sistema sanitario, sono 1.415. Le regioni con il maggior numero di contagi sono: Lombardia (+4615), Veneto (+3498), Campania (+2729) ed Emilia-Romagna (+2172).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.