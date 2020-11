Covid, il sottosegretario Zampa: "A Natale il coprifuoco resta alle 22"

27 novembre 2020 a

Covid, le misure di Natale: il coprifuoco resterà alle 22. "A Natale il coprifuoco resterà sicuramente dalle ore 22. Le 21 no, penso che resterà come è", dice la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa su Radio Uno. Sulla scuola, ha aggiunto: "E' la priorità delle priorità, proprio per questo non si possono fare aperture simboliche ma bisogna essere preparati. Non sono tanto i contagi in classe, ma tutto quello che si muove intorno alla scuola. Serve un piano di sicurezza".

Parlando poi della chiusura degli impianti sciistici, la sottosegretaria ha spiegato che "gli italiani devono pensare che se vanno in zone che noi consideriamo rischio, devono fare quarantena e tampone. Io credo che sia giusto dire che noi non possiamo andare a sciare".

