Covid, 25.271 nuovi casi. Crollo di tamponi: 147.725. I morti sono 356, i guariti 10.125

09 novembre 2020 a

a

a

Il bollettino sul Covid, diramato oggi 9 novembre 2020 dal Ministero della Sanità, certifica 25.271 nuovi casi (147.725 tamponi) e 356 morti (+25 rispetto a ieri, totale di 41.750. In terapia intensiva sono entrati 100 nuovi pazienti per un totale di ricoverati nello speciale reparto di 2.849 persone. I guariti nelle ultime ventiquattro ore sono stati 10.125 (totale 345.289). Le persone attualmente positive nel Paese sono 573.334, La percentuale positivi/tamponi passa dal 17,06% di ieri al 17,1 di oggi. Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, invece, sono 542.849. Le regioni con la maggiore crescita di positivi sono Lombardia (4.777), Campania (3.120), Piemonte (2.876), Lazio (2.244) e Veneto (2.233). Le regioni che hanno registrato l’incremento minore di contagiati sono Molise (98) e Basilicata (131). Le regioni con maggior numero di ricoverati in ospedale sono Lombardia (6.414), Piemonte (4.540) e Lazio (2.761).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.