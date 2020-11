Covid, l'infettivologo Massimo Galli: "Situazione ampiamente fuori controllo"

09 novembre 2020 a

"Non ci sono dubbi sul fatto che la situazione sia ampiamente fuori controllo e che si debbano prendere misure per non trovarci in una situazione ancora più complessa". A dirlo è Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano nel commentare ad Agorà su Rai3 i numeri dell’epidemia da Coronavirus che ha portato alla suddivisione per fasce di rischio.

“Il significato di questi numeri si traduce in un aumento della diffusione dell'infezione. Non ci sono dubbi sul fatto che la situazione sia fuori controllo, e che si debbano prendere misure per non trovarci in una situazione ancora più complessa”.@MassimoGalli51#agorarai pic.twitter.com/vJMRObxUdD — Agorà (@agorarai) November 9, 2020

"Il gran numero di morti che stiamo vedendo" in questa nuova ondata di Covid 19 "potevano essere contenuti o evitati. E questo proprio è il mio rammarico e la fonte maggiore della mia amarezza di questi giorni", confida in tv.

