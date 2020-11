Covid, 37.809 nuovi casi: è record. Sono 446 i morti, 124 i ricoverati in terapia intensiva

I guariti nelle ultime ventiquattro ore sono 10.586. Eseguiti oltre 234mila tamponi

Il bollettino registrato dal Ministero della Salute, oggi venerdì 6 novembre, dichiara 37.809 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano stati 34.505). Si tratta del record di contagi giornalieri da quando c'è la pandemia Covid. I morti sono 446 (ieri 445, totale 40.638), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 124 (2.515 complessivi). Il dato dei guariti è di 10.586 (322.925 complessivi). Record anche per i tamponi, 234.245 (quasi 15mila più di ieri, quando erano stati 219.884), ma il rapporto positivi/tamponi sale comunque al 16,14% contro il 15,69% di 24 ore fa. Le persone in isolamento domiciliare sono 472.598. La regione con più casi resta la Lombardia, ancora in aumento, che sfiora i 10mila contagi giornalieri (+9.934), seguita da Piemonte (+4.878), Campania (+4.508), Veneto (3.297), Lazio (2.699) e Toscana (2.592).

