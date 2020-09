Vaccino anti Covid, Sileri ad Agorà: "Dubito arrivi entro fine anno, probabile nel 2021"

30 settembre 2020 a

"Va benissimo la corsa al vaccino, ma non è importante chi arriva prima ma chi arriva meglio. Dubito che avremo il vaccino entro fine anno, probabilmente l’anno prossimo, ma deve essere efficace, sicuro e disponibile per tutti, prodotto in larghe dosi". Così Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ad Agorà su Rai3.

"Al momento direi di no, ma valuteremo l’andamento nei prossimi giorni. Certo se ci fossero quattro volte i numeri di contagiati rispetto a oggi, allora le cose potrebbero cambiare" ha aggiunto il viceministro della Salute.

