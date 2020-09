Vaccino antinfluenzale, la Fondazione Gimbe: lo avrà solo una persona su tre

28 settembre 2020 a

Dove ci si è vaccinati per l’influenza, durante il lockdown ci sono stati meno contagi e meno decessi per Coronavirus. Il rischio per i prossimi mesi, però, è che il vaccino non basti per tutti. Anzi, potrebbe trovarlo in farmacia solo un italiano su tre.

Coronavirus in Italia, meno morti con più vaccini per influenza: l'indagine

Allarmante il dato rilevato dalla Fondazione Gimbe. Secondo la quale, sebbene raccomandato, il vaccino antinfluenzale non basterebbe per tutti: la maggior parte delle Regioni, infatti, non dispone di scorte adeguate a soddisfare la domanda (non ci sarà il vaccino per due persone su tre in farmacia) e alcune, addirittura, non possono garantire neanche il 75% della copertura alle categorie a rischio. Gimbe rileva che la disponibilità nazionale è di 17.866.550 dosi, con notevoli variabilità regionali: considerando la popolazione di 60 milioni, potrebbe beneficiare del vaccino solo un italiano su tre.

