Coronavirus in Italia, meno morti con più vaccini per influenza: l'indagine

Dove ci si è vaccinati per l’influenza, durante il lockdown ci sono stati meno contagi e meno decessi per Coronavirus.

Coronavirus, Ricciardi: "Lazio e Campania a rischio, Francia dovrà fare lockdown totale"

A trovare la correlazione fra il vaccino anti influenzale e l’andamento della pandemia è uno studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano nel quale si dimostra che, nel periodo del lockdown, le regioni italiane con un più alto tasso di copertura della vaccinazione anti-influenzale nella popolazione degli ultra 65enni mostravano un minor numero di contagi, un minor numero di pazienti ricoverati con sintomi, così come un minor numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva e di decessi per Covid-19. I dati supportano quindi l’ipotesi che la vaccinazione possa aiutare a prevenire la diffusione del Covid-19.

