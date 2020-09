Coronavirus, Brusaferro: "Giusto riaprire le scuole. Meglio le mascherine chirurgiche"

Intervista del Corriere della Sera al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità

Per affrontare il Covid occorre osservare le regole, senza panico. Lo afferma Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, intervistato dal Corriere della Sera. Sull'aumento di nuovi casi di Coronavirus: "I dati di questi giorni sono dovuti ai comportamenti di agosto. Però rispetto ad altri Paesi europei, il numero di casi è ancora più contenuto. Se vogliamo che non salgano dobbiamo inserire stabilmente nella nostra vita quotidiana le oramai note regole dell’igiene delle mani, personale e degli ambienti, del distanziamento interpersonale e dell’uso delle mascherine. Non paura, servono invece attenzione, consapevolezza e saper convivere con questo virus".

Sulla riapertura delle scuole: "Ci sono tutte le premesse per affrontarla con fiducia, ciò non significa che non ci saranno casi e sospensioni ma senza il bisogno di bloccare il sistema". Sulla mascherina a scuola: "E' uno strumento di protezione che garantisce una elevata efficacia in modo uniforme a studenti, docenti e personale tecnico amministrativo". Meglio quella di stoffa o quella chirurgica? "Nella scuola avere uno strumento di protezione efficace ed omogeneo per tutti è l’ideale. La chirurgica, proprio per gli elevati standard di efficacia che devono essere certificati, ha queste caratteristiche".