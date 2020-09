Coronavirus, vaccino pronto entro fine ottobre in Usa secondo il New York Times

02 settembre 2020 a

Avanza il vaccino Usa. Nuove speranze di averlo a disposizione, con le prime dosi entro il 2020. Il Center for Disease Control and Prevention ha notificato alle autorità sanitarie dei singoli stati federali di prepararsi a distribuire il vaccino per il coronavirus ai lavoratori sanitari e ai gruppi a più alto rischio fra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. Indicazione diramata anche alle cinque maggiori città statunitensi. La notizia è stata riportata dal New York Times, lo stesso giornale che riporta dubbi però, sulla tempistica descritta. Dubbi sollevati sulla politicizzazione del vaccino contro il coronavirus, considerato che le elezioni presidenziali sono in calendario il 3 novembre.



In Italia il ministro, Roberto Speranza, ha annunciato che è stato reso definitivo il contratto tra la Commissione Europea e AstraZeneca: le prime dosi potrebbero essere “già disponibili entro la fine del 2020“.