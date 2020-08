Coronavirus, nel mondo i morti sono 750mila. Boom di nuovi casi in Europa, oltre 5mila in Russia

13 agosto 2020 a

a

a

Sono quasi 750mila le persone che, nel mondo, che hanno perso la vita per complicanze legate al Coronavirus. È quanto si legge nell’ultimo bilancio della Johns Hopkins University, che aggiorna a 749.358 il totale delle morti riconducibili alla pandemia. Due giorni fa il totale dei contagiati confermati a livello globale ha superato la quota dei 20 milioni e ora si attesta a 20.620.847.

Coronavirus, 481 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 10 morti

Intanto boom di contagi in Europa: Germania, Francia e Spagna. Sono infatti 1.445 i nuovi casi di Covid 19 confermati in Germania nelle ultime 24 ore. In Russia sono stati confermati 5.057 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, aggiornando a 907.758 il totale delle persone contagiate.