Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 463 nuovi casi, 2 morti e 151 guariti

Il bollettino sul Coronavirus, oggi 9 agosto, registra 463 nuovi contagi in Italia secondo il ministero della Salute che segnala anche due morti (complessivamente sono 35.205). I guariti invece sono 151.

Coronavirus in Umbria: 7 nuovi contagi di cui 6 ad Assisi, 54 gli attualmente positivi

Il bollettino di ieri parlava di 347 nuovi positivi e 13 vittime. Due giorni fa i contagiati erano stati 552 e le vittime 3. Per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati effettuati 37.637, per un totale da inizio emergenza di 7.249.844. Sono quattro le regioni italiane dove nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi di Coronavirus: Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Al primo posto la Lombardia invece, dove si registrano 71 casi, seguono l'Emilia Romagna, con 69, la Toscana (61) e il Veneto (58).