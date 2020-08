Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 347 nuovi casi e 13 morti. I guariti sono 305

08 agosto 2020 a

Coronavirus, il bollettino di oggi 8 agosto registra 347 nuovi positivi (attualmente sono 12.953) e 13 morti (divisi tra Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Lazio e Puglia). Ieri i contagi erano stati 552 (3 invece le vittime). Con i 53.298 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il totale complessivo sale a 7.212.207. Il totale dei contagiati da inizio emergenza è di 250.103, le vittime sono 35.203. I guariti sono 305: il totale sale cosi a 201.947.

Dei nuovi casi, 76 sono stati rilevati in Lombardia, 63 in Veneto, 44 in Emilia Romagna, 31 in Piemonte, 28 in Sicilia, 23 in Toscana e 20 nel Lazio; le sole regioni senza nuovi casi sono Sardegna e Molise.