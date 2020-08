Coronavirus in Italia, salgono ancora i contagi: 552 nuovi positivi. Tre i morti

07 agosto 2020 a

Continuano a salire i contagi da Coronavirus in Italia. I nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 552 (di cui 183 in Veneto e 69 in Lombardia) secondo il bollettino di oggi, 7 agosto. Altro balzo in alto dopo i 402 di ieri per un totale di 249.756. Nessuna regione a zero contagi, sono invece 3 i morti (in totale 35.190).

Attualmente i malati sono 12.924 (+230 rispetto a ieri) e sono così suddivisi: 779 i malati ordinari (+13), 42 quelli ricoverati in terapia intensiva (0) e 12.103 quelli in isolamento domiciliare (+213). Nelle ultime 24 ore sono stati 319 (ieri 347) i guariti o i dimessi, che raggiungono la cifra complessiva di 201.642 unità.