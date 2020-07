Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 252 nuovi casi. I morti sono 5, i guariti 350

24 luglio 2020 a

Torna a calare la curva epidemica in Italia: dopo due giorni di crescita, con i nuovi casi di Coronavirus in Italia schizzati dai 129 del 21 luglio ai 306 di ieri, oggi si registrano 252 nuovi positivi. Poche le regioni che sfuggono ai focolai o ai contagi di ritorno: oggi a zero casi solo Valle d'Aosta e Basilicata. Il numero totale delle persone colpite da Covid 19 sale così a 245.590.

Appena 5 i morti, mentre i guariti sono 350 (totale 198.192). Il numero dei malati attuali 12.301 in tutto. I ricoveri ordinari sono invariati, 713, mentre le terapie intensive scendono di altre 3 unità e sono 46. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.542. Infine, in calo il numero dei tamponi, 53.334 oggi contro i 60.311 di ieri.