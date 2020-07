Le sette diete dimagranti da evitare secondo Altroconsumo. Indagine su 25 regimi alimentari

18 luglio 2020 a

A volte costose, difficili da capire e seguire, oltre che inutili e pericolose per la salute. Sotto la lente di Altroconsumo sono finite le più famose diete, indiscusse protagoniste di libri e riviste: ecco le sette da evitare. L'indagine di Altroconsumo segnala le diete Atkins, del gruppo sanguigno, Dukan, Fast, Paleodieta, Lemme e South Beach come pessime perché possono portare rischi per la salute e in generale abitudini nutrizionali scorrette.

Tra le 25 prese in esame la Carb Lover's viene definita buona e la migliore perché si nota una buona ripartizione calorica dei macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi), una buona presenza di proteine vegetali e un buon apporto di grassi essenziali dati dalla frutta secca, olio extravergine d'oliva e pesce.