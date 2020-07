Coronavirus, le regole nelle spiagge della Sicilia

07 luglio 2020 a

Vacanze all'insegna delle misure anti Coronavirus anche in Sicilia. Negli stabilimenti balneari cartelloni informativi in più lingue, distanziamento tra ombrelloni, steward di spiaggia per assistere i clienti. Per la prenotazione di lettini e ombrelloni si può fare riferimento alla nuova app "lidolido" oppure a Sunsiit, anche questa app tutta siciliana e attiva già da tre anni.

Nelle spiagge libere - pur contando sul senso di responsabilità di ciascuno - il rispetto delle norme di sicurezza sulle spiagge libere viene affidato agli addetti alla sorveglianza (per esempio a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, sono attivi 14 steward). Per visitare invece i musei e i siti archeologici è obbligatoria la prenotazione online da effettuare sulla web app youline nella sezione della Regione siciliana che riunisce i principali luoghi della cultura dell’isola.