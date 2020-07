Coronavirus, le regole nelle spiagge della regione Puglia

07 luglio 2020 a

Vacanze all'insegna delle regole di sicurezza sanitaria anti Coronavirus anche in Puglia che offre circa 900 chilometri di spiagge. Ogni visitatore in arrivo dalle altre regioni italiane o dall’estero ha l’obbligo di compilare il modulo di autosegnalazione Covid 19 sul sito della Sanità della Regione Puglia e inviarlo alla Asl della provincia di riferimento. I residenti, invece, una volta compilato il modulo, lo possono inviare al proprio medico curante. Viene chiesto di conservare un elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate, per 30 giorni. La Regione consiglia, inoltre, di scaricare l’app Immuni del Ministero della Salute.

Per il resto fanno fede le disposizioni ministeriali. L'accesso agli stabilimenti balneari avviene tramite prenotazioni e il gestore deve mantenere il registro delle presenze. Curiosa l'iniziativa del Lido Aurora, a Siponto (Foggia) che, in nome della sicurezza, ha realizzato un sistema di 6 passerelle che arrivano fino al mare in modo da definire percorsi precisi per i bagnanti evitando lo zig-zag fra gli ombrelloni.