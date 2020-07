Vacanze in Toscana e Coronavirus: regole, app e come accedere alle spiagge

07 luglio 2020 a

L'estate 2020 nelle regioni italiane a spiccata vocazione turistica è all'insegna delle regole chiare anti Coronavirus. Sulle spiagge la Regione Toscana ha definito le linee guida per gli stabilimenti balneari (quelle per le aree non attrezzate non sono molto diverse). Dovrà essere rispettata la distanza, sempre, di un metro tra le persone (eccetto che per i conviventi), ma si continua a raccomandare almeno un metro e ottanta. La mascherina, che si potrà non indossare stesi in spiaggia, dovrà essere a portata di mano laddove si presentassero situazioni in cui fosse impossibile stare ad almeno un metro. Tra un ombrellone e l’altro piantato in terra (o qualsiasi altro sistema di ombreggio) ci dovranno essere minimo quattro metri e un metro e mezzo tra lettini, sedie e sdrai. Non si potrà giocare a pallone né essere impegnati in altre attività ludiche e sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti: nessun problema invece per racchettoni, surf, windsurf, kitesurf e tutti gli sport individuali.

Molti Comuni, in accordo con i proprietari degli stabilimenti balneari, hanno aggiunto altre misure. In Versilia, a Forte dei Marmi i vacanzieri saranno accolti all'ingresso dal personale che illustrerà le nuove modalità di fruizione dello stabilimento e saranno accompagnati fino al posto ombra a loro riservati. Prenotazioni obbligatorie, possibilmente un giorno prima. Nella Costa degli Etruschi (territorio che raccoglie 15 Comuni tra cui località suggestive come Castiglioncello, Marina di Bibbona, San Vincenzo, Baratti) è stata lanciata una web app che controlla tutto il litorale e permette di scegliere dove andare a fare il bagno e prendere il sole in base a quante persone ci sono per controllarne anche la capienza. I dati sono relativi all’affollamento sulle 130 spiagge elencate saranno dinamici in modo da garantire l’aggiornamento e facilitare la selezione dell’utente e saranno indicati con colori diversi in base al grado di affollamento. In Costa D'Argento (Orbetello e Monte Argentario) e in Maremma (Castiglione della Pescaia e Follonica) si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali, ma le amministrazioni locali hanno attivato un servizio giornaliero di sorveglianza.