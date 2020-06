Barilla, i formati di pasta classici saranno 100% grano italiano

30 giugno 2020 a

Barilla annuncia che i formati classici di pasta saranno 100% italiani. Lo fa tramite il “Manifesto del Grano Duro” con cui l'azienda di Parma - racconta Il Fatto Alimentare - mette nero su bianco i suoi impegni verso una pasta realizzata con frumento duro made in Italy, a partire dalle tipologie più famose, come gli spaghetti, le penne rigate, i fusilli e le mezze maniche. Le richieste dei consumatori dunque hanno fatto breccia, in passato era già successo con l’olio di palma.

Barilla tiene a precisare che non è l’origine del grano duro a fare la differenza e che già nel 2018 l’80% di tutto il frumento utilizzato per la produzione di pasta negli stabilimenti era coltivato in Italia. Il grano duro italiano utilizzato dall'azienda emiliana proviene da 13 regioni distribuite dal Nord al Sud del paese, grazie a varietà selezionate negli anni specificamente per adattarsi alle condizioni climatiche delle diverse zone d’Italia e a meccanismi di premialità al raggiungimento di determinati obiettivi qualitativi, come un elevato contenuto proteico.