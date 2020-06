Sospetta presenza di botulino, il ministero della Salute richiama le zuppe di farro e verdure di quattro marchi

29 giugno 2020 a

Il ministero della Salute ha diffuso i richiami di alcune zuppe fresche con farro e verdure con i marchi Euroverde (richiamo diffuso in questo caso anche dalla catena di discount Penny Market), Bontà dell’Orto, Terra & Vita e Il Mercato – Carrefour per la sospetta presenza di botulino. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 620 grammi con i seguenti numeri di lotto e scadenze:

Zuppa con farro e verdure fresche a marchio Bontà dell’Orto (Todis), lotto 320148 e scadenza 07/07/2020

Zuppa con verdure e farro a marchio Il Mercato – Carrefour, lotto 320148 e scadenze 06/07/2020 e 10/07/2020

Zuppa con farro Euroverde Società Agricola, lotto 320148 e scadenze 05/07/2020, 07/07/2020, 10/07/2020, 11/07/2020 e 12/07/2020.

Zuppa con farro Terra & Vita Le Zuppe Belle e Pronte, lotto L23-R-148 e scadenze 05/07/2020, 06/07/2020 07/07/2020, 10/07/2020, 11/07/2020 e 12/07/2020