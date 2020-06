Coronavirus in Italia: i malati scendono sotto quota 20mila. Al minimo i numeri dei morti: 18

23 giugno 2020 a

a

a

Coronavirus in ritirata. Così dicono i numeri del bollettino della Protezione Civile del 23 giugno. Infatti le vittime scendono ancora: sono 18 nelle ultime ventiquattro ore, il nuovo minimo da inizio epidemia. Pochi anche i nuovi casi, solo 122 tamponi positivi (62 in Lombardia).

Coronavirus, il ministro Roberto Speranza: "Faremo l'impossibile per dare il vaccino a tutti gli italiani"

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 238.833. In terapia intensiva si trovano oggi 115 persone e sono ricoverate con sintomi 1.853 persone. In isolamento domiciliare 17.605 persone (-867 rispetto a ieri) per un totale di neanche 20mila malati. I guariti raggiungono quota 184.585 (+1.159 unità).