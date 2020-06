Coronavirus in Italia, vuote le terapie intensive in nove regioni. Ma anche 23 morti e 218 nuovi contagi

22 giugno 2020 a

Il bollettino dell'epidemia di Coronavirus in Italia, oggi 22 giugno, redatto dalla Protezione Civile, racconta di 23 morti e un numero basso di nuovi contagi, 218 (a fronte anche di un basso numero di test). Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 238.720 persone di cui 34.657 morti.

Attualmente in terapia intensiva si trovano oggi 127 persone (in nove regioni non c'è alcun ricoverato). I guariti raggiungono quota 183.426, per un aumento in 24 ore di 533 unità (ieri erano state dichiarate guarite 440 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 335 unità (ieri erano stati 240) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 218 (ieri 224).