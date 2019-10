Verini risponde a Raggi: "Ripartiamo insieme"

Walter Verini*

Giorgio, se fossi venuto domenica scorsa a Ponte San Giovanni ad ascoltare Nicola Zingaretti e Vincenzo Bianconi, probabilmente ora avresti meno dubbi che così tanto ti lacerano. Peccato, saresti stato insieme a circa millecinquecento "compagni e amici" di una vita (la nostra) a tanti democratici e democratiche ai quali, tra l'altro, Vincenzo Bianconi si è rivolto dicendo di sentirsi "in famiglia".



Avresti vissuto un clima positivo, di una parte significativa del popolo umbro che in questi ultimi anni ha subito ferite, ma che ha voglia di partecipare alla costruzione di una nuova Umbria. Qualche mese fa, anche a causa di drammatici avvenimenti giudiziari che hanno investito in pieno il Pd, eravamo in ginocchio. Ci siamo rialzati, risollevando le nostre bandiere che erano cadute a terra, con i nostri elettori, i nostri iscritti e militanti e i nostri sindaci e tanti dirigenti. Abbiamo chiesto scusa. Non ci siamo limitati alle parole: abbiamo deciso che fosse finalmente giunto il momento di dare un forte e reale segnale di apertura alla società, sostenendo un progetto sociale, civico e politico.

Progetto che dopo l'avvento del nuovo Governo ha conosciuto, sui problemi umbri, un positivo incontro e allargamento innanzitutto con Pd e 5 Stelle e una coalizione amplissima, di forze politiche e civiche.

Voglio credere che tu Giorgio, al tempo sindaco comunista di Foligno e poi a lungo dirigente del movimento cooperativo, non abbia dimenticato la lezione forse più importante di Enrico Berlinguer: la questione morale. Che non voleva dire, ovviamente, che non si deve rubare. Per chi, educato a una certa scuola, coltiva la passione politica è perfino superfluo ricordarlo. No: significava che i partiti non dovevano essere macchine di potere, non invadere impropriamente le istituzioni e lottizzare ieri banche e partecipazioni statali oggi Asl, partecipate pubbliche. Ma premiare capacità e competenza. Come nei concorsi, dove è in gioco la vita e il futuro dei giovani. Questo è uno dei punti fondamentali che il Pd ha proposto e consegnato al candidato Presidente Bianconi.

Basterebbe questo, per convincere i dubbiosi.

Ed è molto positivo il fatto che Bianconi, se diventerà presidente, sceglierà gli assessori senza diktat dei partiti (che, per quanto ci riguarda non ci saranno) ma tra le migliori energie e competenze dell'Umbria e cercando anche eccellenze nazionali.

Gli umbri conoscono la sinistra, il centrosinistra, tante forze sociali e civiche che hanno fatto la storia e la crescita di questa regione. Che l'hanno modernizzata e cambiata in meglio. Per decenni. Conoscono anche i nostri limiti, i nostri errori. Ma sanno che siamo persone perbene. Che non vogliono far entrare in questa terra i germi della divisione, dell'intolleranza, del razzismo.

L'Umbria è terra di pace e di operosità. Dei francescani e dei benedettini. Di Aldo Capitini. Noi vogliamo che questo Dna non sia inquinato. Non siamo "contro" Salvini. Siamo contro l'uso strumentale che fa dell'Umbria ("Prenderemo l'Umbria" ha tuonato, come dal Papeete tuonava "Voglio pieni poteri") che vuole usare come una clava per le sue mire politiche nazionali.

Ma l'Umbria è degli umbri e nessuno la può "prendere".

Vogliamo una regione nella quale la sanità pubblica, che già funziona, sia potenziata e sempre più qualificata. In tutti i i suoi aspetti (194 compresa, a partire dalla parte di educazione e prevenzione). Preoccupa molto il punto del programma della candidata della destra laddove si dice "...sarà strategico potenziare il tasso di coinvolgimento del privato...". Non abbiamo nessun pregiudizio ideologico, ovviamente. Ma questa frase è inquietante. Il privato deve essere complementare e non a carico dei cittadini.

Nel nostro programma c'è una qualificazione della rete ospedaliera, che preveda presidi di eccellenza regionale e di alta specializzazione; una rete di ospedali di emergenza di grande qualità, e una rete di strutture ospedaliere di base e di strutture per lungodegenze e riabilitazione. Con un fortissimo impegno per la medicina territoriale, la prevenzione. Anche attraverso l'impiego delle tecnologie dell'informazione: l'Umbria, grazie all'ottima qualità del personale sanitario e al contatto con l'Università può essere pronta per sperimentare forme di controllo della salute a distanza, a domicilio, con nuovi e potenti strumenti di "medicina personalizzata".

E nessuno deve snobbare il tema delle liste d'attesa. L'obiettivo di Bianconi e nostro di abbatterle non è scontato: si tratta di una piaga che hanno tutte le regioni. Ma è intollerabile che un cittadino debba attendere mesi e mesi per un esame diagnostico! Mentre qualcuno che ha le possibilità ricorre al privato e chi "conosce" qualcuno salta la fila.

Vogliamo affermare - sul serio - per l'Umbria dei diritti, non dei favori. Ecco un altro motivo che da solo basterebbe per convincere i dubbiosi. Vogliamo un'Umbria aperta, non chiusa in se stessa. Vogliamo - sta nel programma - che questa terra si apra davvero all'Italia di mezzo. Che anticipi e non subisca i cambiamenti che arriveranno. Che si batta insieme con Marche, Romagna, Toscana, Lazio, per programmi comuni. L'aeroporto di Perugia, può lavorare in sinergia con Falconara? E collegarsi via rotaia con la Roma-Ancona? O con una Fcu finalmente funzionale come metropolitana di superficie ma connessa con la Capitale?

La E45 deve terminare i programmi di messa in sicurezza e la E78 (in questa fase, per un tratto, anche a due corsie ) può conoscere una definitiva accelerazione. E il nodo di Perugia, la Orte-Falconara, le connessioni con il Frecciarossa di tutta l'Umbria (Perugia, Terni, Foligno-Spoleto, Trasimeno e Alta Umbria): sono tutti punti di programma che insieme alla rivoluzione che sta avvenendo nel settore della “mobilità intelligente” possono aiutare a far uscire l'Umbria da uno storico isolamento che data dagli anni Sessanta, quando l'Autosole passò fuori dell'Umbria come le successive direttrici dell'Alta Velocità. E sull'Università, pur non essendo di competenza regionale, noi vogliamo sviluppare centri specializzati di ricerca con investimenti pubblici/privati e auspichiamo che Perugia possa fare da capofila di una rete di Università dell'Italia di mezzo (Perugia e Siena con i due Atenei e le due per Stranieri; Urbino, Viterbo, Ancona, Camerino, Macerata) rete che cooperi, crei connessioni magari diversificando specializzazioni, attraendo eccellenze accademiche e studenti. Proponiamo un piano straordinario per il lavoro attraverso la creazione di nuove imprese, di aziende innovative che nascano dal basso.

E il sostegno - anche grazie ai piani di investimento verde del Governo - alle riconversioni sostenibili e di qualità. Non lasciare sole le piccole e medie imprese nella competitività del mercato interno ed estero. Qualificare la rete della formazione e quella del mercato del lavoro. Ci sono cose concrete, nel programma.

E non capisco perché trattare con sufficienza il tema della economia verde: con le nostre proposte l'Umbria può essere nei prossimi anni la prima regione dove pratiche di economia circolare possono difendere la vita e la qualità ambientale e sostenere crescita e lavoro.

Certo, tutto questo richiede un dialogo con il Governo nazionale e con l'Europa. Noi vogliamo cambiarla l'Europa, non insultarla con l'isolamento italiano di quel signore con la felpa, come noto più a suo agio con Putin. Anche questo tema dovrebbe togliere dubbi.

Come piani concreti, previsti nel programma, contro la povertà e le fragilità, gli interventi sociali per frenare la denatalità e sostenere le famiglie.

Tutte queste cose, ed altre, sono patrimonio comune del candidato presidente, della coalizione, del Pd.

Vincenzo Bianconi è un imprenditore generoso. La sua terra, le sue attività che danno lavoro a tante famiglie in Valnerina sono state colpite. Lui, la sua famiglia, i suoi collaboratori, si sono rimboccati le maniche per rialzarsi e ricostruire. Lo hanno fatto con trasparenza. Ed è positivo che non venga da una tradizione di sinistra: significa che questa sa allargarsi ai moderati e civici e che questi guardano ad una Sinistra che si apre e non a una Destra estremista. Qualcuno gli ha intimato di ritirarsi e di pensare alle proprie aziende.

E' una frase gravissima: come se chi lavora, chi intraprende, chi insomma vive nella società reale non dovesse sentire il bisogno di contribuire alla gestione della cosa pubblica. Lasciando ai “professionisti” la politica. Al contrario, una Politica con la P maiuscola si apre, non si chiude. Non guarda la società dal chiuso delle istituzioni, ma apre porte e finestre anche di queste, facendo entrare però aria fresca.

Non l’aria di un ceto politico - quello di Salvini - che per un anno e più ha danneggiato, incattivito e isolato l’Italia. Che ha indebitato vertiginosamente città come Montefalco e sta dando incredibile prova di incapacità a Terni. Non è , caro Giorgio, essere “contro”. È essere “per” l’Umbria. Per la sfida di chi prova ad avere il coraggio e la volontà di cambiare. Anche se stesso.

*Commissario

regionale Pd dell’Umbria