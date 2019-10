Umbria, ammesse tutte le 19 liste: definita la scheda

Le diciannove liste in corsa per le regionali del 27 ottobre sono state approvate dalla commissione del tribunale di Perugia. Tutto bene per gli otto aspiranti presidenti della Regione Umbria e i 369 candidati consiglieri. E’ stato anche estratto l’ordine di presenza nella scheda elettorale. Al primo posto, in alto a sinistra, Claudio Ricci presidente e le liste collegate in quest’ordine: Proposta Umbria, Italia Civica e Ricci presidente. Sotto Emiliano Camuzzi appoggiato da Potere al popolo e Pci. A terzo posto Donatella Tesei con il centrodestra: Lega, Tesei presidente, FI, FdI, Umbria civica. A seguire Rossano Rubicondi col Partito comunista, Martina Carletti dell lista Riconquistare l’Italia. Arriviamo a Vincenzo Bianconi per il centrosinistra; con lui Energia Verde, M5s, Pd, Bianconi per l’Umbria, Sinistra civica verde. Settimo posto per Giuseppe Cirillo del Partito delle buone maniere. Ultimo Antonio Pappalardo dei Gilet arancioni.

Tra i diciannove simboli presenti si nota l’assenza del garofano. La prima volta da quando si vota per le regionali, a parte la parentesi dell’Ulivo nel 2005, i socialisti non ci sono. Fagocitati dal civismo: tuttavia Pd e M5S non hanno rinunciato a presentare i loro simboli. Anche la sinistra, rappresentata dalla lista Sinistra civica verde, è nella coalizione che appoggia Bianconi. Non così per il Psi. Due nomi indicati dal partito sono confluiti nella lista che prende il nome dell’imprenditore nursino. Si tratta di due nome civici, per così dire, di area: l’avvocato Giuliano Astarita, moglie del segretario regionale Cesare Carini, e il medico Paolo Rossi. I big hanno fatto tutti un passo indietro: dal presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, all’assessore regionale ai trasporti uscente Giuseppe Chianella. Quest’ultimo ha rinunciato in zona Cesarini. Il segretario Carini spiega la sparizione del garofano così: “E’ una scelta che abbiamo maturato nella coalizione civica dopo un lungo dibattito”, ha dichiarato Carini. “Abbiamo ritenuto più opportuno indicare due nomi nella lista del presidente piuttosto che presentare il simbolo, nell’ottica del passo indietro chiesto ai partiti, all’insegna del civismo che deve ispirare questo progetto. Lo abbiamo fatto anche per permettere l’allargamento della coalizione stessa. Non dimentichiamo che queste elezioni anticipate nascono per una situazione eccezionale, le dimissioni dell’ex governatrice Catiuscia Marini a seguito dell’inchiesta sui concorsi truccati in sanità (che ha decapitato il Pd, ndr)”.

Alessandro Antonini