Bianconi: "Coraggioso il passo indietro di Pd e M5S"

Vincenzo Bianconi, candidato presidente alle regionali per il centrosinistra, presenta la squadra. Nella lista sua personale ("Bianconi per l'Umbria") non ci sono esponenti politici, se non i due socialisti di area indicati dal garofano, orfano del simbolo. Al 110 Caffè di Perugia l'introduzione è affidata al "vice", quell'Andrea Fora scaricato in corsa dal Pd nella trattativa che ha portato all'accordo con i Cinquestelle e il resto del centrosinistra. Nella sua coalizione ci sono M5S e Pd, ma Bianconi sottolinea come l'essenza del suo progetto sia il civismo. "In Umbria", spiega Bianconi "ci sono due forze politiche che hanno scommesso con coraggio su un esperimento importante e hanno fatto un passo indietro per consentire a espressioni civiche di portare un contributo diverso. Abbiamo scritto un programma condiviso di cambiamento e di rivoluzione per l’Umbria all’altezza dei nostri sogni per i prossimi 20 anni. Non è un puzzle di piccoli interessi ma porta una visione alta. Questo è il vero rinnovamento, il vero tentativo di cambiare modello". Critiche al centrodestra: "L’altro forse", aggiunge l'imprenditore nursino nel settore alberghiero "è solo un cambiamento di bandiera, quello che stanno urlando partiti che si presentano qui come se arrivassero dalla luna e che girano l’Umbria descrivendola come una terra bombardata, senza spina dorsale e senza qualità". Alla domanda se anche nella sua lista hanno pensato a penali tipo la multa da 30 mila euro del Pd, risponde ironico: "Se succedesse una cosa del genere non potremmo stare qui a cercare di cambiare il futuro della regione. Comunque non esprimo giudizi positivi né negativi in merito a questa iniziativa che riguarda il Pd". Poi ribadisce che nella sua lista ci sono tutti "uomini liberi".