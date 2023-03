15 marzo 2023 a

a

a

Million Day puntuale anche oggi, mercoledì 15 marzo. Estrazione a cura di Lottomatica alle ore 20.30. Un milione di euro per chi azzecca la cinquina, 100 mila euro per chi indovina quella extra. In attesa di estrazione.

Lazza, il rapper che ha conquistato Sanremo e la fidanzata Debora Oggioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.